الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر تفاصيل تطبيق الحوكمة داخل ديوان محافظة دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع سامي الحضري، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمهام الإدارة التي تختص بأعمال إدارتي التفتيش المالي والإداري وتحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم استحداثها طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠.

و وجّهت المحافظ تعليماتها لمدير الإدارة بضرورة الالتزام بالمهام والأداء بشكل جيد للارتقاء بمنظومة العمل، لافتة إلى أن الإدارة تستهدف التأكد من الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي وكذا تعليمات السلطة المختصة، بجانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية، وأيضًا إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.

من جانبه، أكد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة الجديد حرصه تنفيذ المهام المطلوبة وذلك لدعم جهود العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض محافظة دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

إيقاف مدحت شلبى عن التعليق حتى نهاية 2021

الحكومة تقرر وقف استيراد التوك توك

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

الباز: أبوتريكة رفض وساطة لدى المسئولين للعودة لمصر واختار الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى