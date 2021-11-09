ننشر تفاصيل تطبيق الحوكمة داخل ديوان محافظة دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع سامي الحضري، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمهام الإدارة التي تختص بأعمال إدارتي التفتيش المالي والإداري وتحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم استحداثها طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠.

و وجّهت المحافظ تعليماتها لمدير الإدارة بضرورة الالتزام بالمهام والأداء بشكل جيد للارتقاء بمنظومة العمل، لافتة إلى أن الإدارة تستهدف التأكد من الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة ومدونة السلوك الوظيفي وكذا تعليمات السلطة المختصة، بجانب مراجعة الالتزام بتطبيق القرارات الإدارية والمالية والكتب والمنشورات الدورية، وأيضًا إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.

من جانبه، أكد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة الجديد حرصه تنفيذ المهام المطلوبة وذلك لدعم جهود العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.