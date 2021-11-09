الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. فتح باب تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر

المحرصاوي
المحرصاوي

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تقرر فتح باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد، بداية من غد الأربعاء وحتى الأحد القادم الموافق 14 من نوفمبر الجاري 2021 م. 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

كما أوضح المركز الاعلامي، أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ولفت إلى أنه يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

من ناحية أخرى، شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في الاحتفالية التي نظمتها كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم الطالبات المتفوقات بالكلية والترحيب بالطالبات الجدد، إضافة لتكريم طالبات الكلية المتميزات في الأنشطة الطلابية.

وحث رئيس الجامعة الطالبات بالجد والاجتهاد؛ حتى يتخرجوا ويصبحوا نافعين لدينهم ووطنهم.
وحذرهم من الشائعات والانسياق خلفها، خاصة أنها تسعى لهدم وتدمير القيم والأسرة والمجتمع؛ من خلال ما يطلق عليه وسائل التدمير الاجتماعي.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته ببناته الطالبات قائلا: "بنات جامعة الأزهر يرفعن شعار «بطلنا اللي يعطلنا»"، مؤكدا أن طالبات الجامعة يتميزن بحسن النية والجد والاجتهاد وجبر الخاطر، لافتا أن هذه القيم والصفات الجميلة تجعل من يتحلى بها دائما في المقدمة.

فتح باب تقليل الاغتراب داخل المنطقة الجغرافية خارج التوزيع الجغرافي المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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