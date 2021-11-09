رغم ارتفاع قيمتها الإجمالية 8.2%.. مصر تخفض وارداتها من 9 سلع أساسية

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى خفضت مصر وارداتها منها، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات إلى 6.17 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 8.2%، وتمثلت أهم السلع التى تراجعت وارداتها فى:

بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 197.5 مليون دولار خلال أغسطس 2021 مقابل 206.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

بلغت قيمة الواردات من قمح 169.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 243.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 30.5%.

بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 147 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 155.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.

بلغت قيمة الواردات من لحوم 116.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 206.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 105.9 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 109.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.

بلغت قيمة الواردات من ألبان ومنتجاتها 54.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 64 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.4%.

بلغت قيمة الواردات من أسماك بما فيها أسماك محفوظة 44.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 54.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.6%.

بلغت قيمة الواردات من زيوت مكررة 41.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 76 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 45.3%.

بلغت قيمة الواردات من محركات ومولدات ومحركات كهربائية 31.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 51.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 38.6%.