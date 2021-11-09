الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على أسلحة فى كركوك

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت الشرطة العراقية تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على أسلحة في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء- أن"قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي وقوات الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش قرية "شاؤوك وحاوي الفاخرة" بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابل هاون مختلفة الأنواع "، مضيفة أنه تم رفعها وإتلافها من قبل القوات المتخصصة.

الشرطة العراقية كركوك محافظة كركوك وكالة الاستخبارات الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

قاتل صديقه فى كرداسة: «ذبحته وهو واقف زى الجمل عشان تليفونه عجبنى»

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى