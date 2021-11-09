الشرطة العراقية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على أسلحة فى كركوك

أعلنت الشرطة العراقية تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على أسلحة في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء- أن"قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي وقوات الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش قرية "شاؤوك وحاوي الفاخرة" بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابل هاون مختلفة الأنواع "، مضيفة أنه تم رفعها وإتلافها من قبل القوات المتخصصة.