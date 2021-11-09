أبرزها البترول والملابس.. 8 سلع ترفع الصادرات المصرية للارتفاع 50.5% خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى ارتفعت صادراتها مؤخرًا على خلفية ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 3.26 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 2.17 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 50.5%، وتمثلت أهم السلع فيما يلى:

بلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 406.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 151.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 168.6%.

ارتفعت قيمة الصادرات من بترول خام إلى 360 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 95.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 277.5 %.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة ل 170.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 125.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.5%.

سجلت قيمة الصادرات من أسمدة ارتفاعا ل 127.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 110.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.1%.

بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 120.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.4%.

كما بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 106 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 63.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.9%.

وارتفعت قيمة الصادرات من سجاد وكليم ل 39.9 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 29.9 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.4%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزاويا وأسلاك من حديد ل 39.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 26.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 46.4%.