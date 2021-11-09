«تعليم الجيزة» تعقد الملتقى المهني للاتحادات الطلابية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الملتقى المهنى للاتحادات الطلابية بمسرح المديرية في مدرسة السعيدية.

وناقش الملتقى الموضوع المحورى للاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية، تحت رعاية مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحضور أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والمستشار بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية، وإشراف ريحاب عريق مديرعام الشئون التنفيذية والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد عبد العليم الموجه الأول، وإيناس يحيى مسئول الاتحادات الطلابية.

وفى نهاية الملتقى، أهدى الجيار درع المديرية لأحمد رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.