الثلاثاء.. حفل توقيع كتاب «إبراهيم ناجي ..زيارة حميمة تأخرت كثيراً»

تُقيم دار الشروق للنشر حفل إطلاق وتوقيع كتاب "إبراهيم ناجي.. زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" من تأليف د.سامية محرز أستاذة الأدب العربي، ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى السابعة مساء الثلاثاء 16 نوفمبر الجارى، بوسط البلد.

وقالت سامية محرز فى كتابها: “استوقف نفسي اليومَ بعد كلِّ هذه السنين لأتساءل: أمِنْ حقّي، أنا الحفيدة التي قاطعتْه عمرًا، أنْ أُفشِي بِـ«أسراره» وقد حفظتْها خالتي مدى العمر؟ استحضر جدّي المثقَّف المنفتح، والشاعر الصعلوك، والطبيب الإنسان، فنحن أيضًا- هو وأنا - بيننا «شبه»، ولو كان قد عاش لكنتُ نافستُ بناته على صداقته”.

ومن الكتاب نقرأ: إنّ مذكرات ناجي هي هامشٌ من هوامش حياته العامّة، فإذا «حذفنا» منها «الأجزاء الشخصيّة»، فسنخرج بمسخ يُضاف إلى كلّ المسخ الذي ابتدعناه لرموزنا السياسيّة والثقافيّة والفنيّة والغنائيّة والسينمائيّة، محوِّلين كلّ هؤلاء إلى آلهة معصومة من الخطأ والخوف والهوان والندم، ومحرومين من البهجة واللعب والعشق والنشوى، بل من الحياة نفسها، وقد كان هذا المَسْخ هو السبب الأوّل للجفاء بيني وبين جدّي، فهل لي أن أعيد إنتاجَه وأُبقِيَ عليه فأبقي على الجفاء وأهجر الكتابة؟.

«سامية محرز» أستاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، صدر لها العديد من الدراسات والمقالات فى مجالات الأدب والنقد الثقافي ودراسات الترجمة إلى جانب عدة كتب باللغة الإنجليزية من بينها الكاتب المصري بين التاريخ والرواية: دراسات في أدب نجيب محفوظ، وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني (1993)، الحروب الثقافية في مصر: السياسات والممارسات (2008)، أطلس القاهرة الأدبي (2010)، حياة القاهرة الأدبية (2011) وبالاشتراك مع لفيف من المتخصصين في الترجمة ودراساتها كتاب في مكان الآخر: دراسات عبر تخصصية في مجال دراسات الترجمة من القاهرة (2019)، هذا الكتاب هو أول عمل لها باللغة العربية.