الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يكرم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني

تكريم الطلاب المتميزين
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم

كرَّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، مجموعة من المتميزين والموهوبين في مجال "تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني"، من طلاب الأزهر المشاركين في في احتفالية افتتاح المتحف الحربي القومي، واحتفالية الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف.

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تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم 

وأعرب الدكتور الضويني عن سعادته بلقاء النماذج المشرفة من براعم وطلاب الأزهر الشريف، وتقديره لما يقدمونه من إبداع في قراءة القرآن الكريم والإنشاد، بما يجعلهم متميزين ومتفوقين على مستوى العالم الإسلامي، مؤكدا حرص الأزهر على دعم هذه المواهب المشرقة، وتوفير كل سبل التميز لهم، ليقدم من خلالهم لمصر وللمسلمين نماذج مبتكرة ومبدعة في كل المجالات؛ بما يسهم في دعم الوطن ونهضته ورفعته.

من جانبهم عبر الطلاب المكرمون عن سعادتهم بتكريم الأزهر وتقديره لهم، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دفعة معنوية لمواصلة التفوق والتميز والابتكار، من أجل رسم صورة مشرفة وحضارية عن مصر والأزهر الشريف.

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تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم 

من ناحية أخرى، تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لزيارة مملكة البحرين، وقد سملها لفضيلته السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، خلال زيارته لمشيخة الأزهر أمس الاثنين، معربا عن تقدير بلاده لمكانة شيخ الأزهر المرموقة في العالم الإسلامي، وتطلع البحرين حكومة وشعبا إلى تلك الزيارة.
وقد رحب فضيلته بالدعوة معربا عن تقديره للعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني، وتطلعه لزيارة المملكة البحرينية في القريب العاجل.

تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
تكريم الطلاب المتميزين في تلاوة القرآن الكريم
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر مشيخة الأزهر تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني تلاوة القرآن الكريم الإنشاد الديني احتفالية الأزهر الدكتور الضويني

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