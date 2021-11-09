مصدر أمنى عن سرقة مواطن علبة جبن من مول شهير: «واقعة مُختلقة»

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لقصص وهمية تدور أحداثها حول قيام أشخاص بارتكاب جرائم صغيرة بدافع الفقر.

وأكدت مصادر أمنية أن المتداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن واقعة سرقة مواطن فقير لعلبة جبن من أحد المولات التجارية الكبرى «واقعة مختلقة» ولم يرد عنها أي بلاغات أو رصد بواسطة كاميرات المول.

وأكدت المصادر أن الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية تحاول نشر الإحباط برغم جهود الدولة والمبادرات الرئاسية التي حققت لجميع المواطنين حياة كريمة.

وتهيب الأجهزة الأمنية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المشبوهة التي يطلقها أبواق الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية.