الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بينظف سلاحه».. مصرع شاب بـ«رصاصة خاطئة» من صديقه في الزيتون

مصرع شاب بـ«رصاصة
مصرع شاب بـ«رصاصة خاطئة

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري من سلاح مرخص في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

تلقى مأمور قسم الزيتون، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطلق ناري ووفاته أثناء إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «س. س. ع» في العقد الثالث من العمر.

كما تبين إصابة الشاب بطلق ناري من سلاح مرخص، وبسؤال أسرته أكدت أنه أثناء تواجده بصحبة صديقه، أخرج الأخير سلاحه المرخص، وأثناء تنظيفه خرجت طلقة نارية أصابته وجرى نقله إلى المستشفى وتوفي أثناء إسعافه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طلق ناري سلاح مرخص محافظة القاهرة منطقة الزيتون مأمور قسم الزيتون

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وائل لطفي

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