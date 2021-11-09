الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

دسوا له السم.. الإعدام لـ3 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بالصحراء

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإعدام 3 أشخاص قاموا بوضع السم لشاب وقتله وإلقاء جثته فى الصحراء بغرض سرقته.

وتعود الواقعة لعام 2020 بورود بلاغ لمركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص بغياب شقيقه 24 عاما، حيث توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى سابقة العثور على جثة لشخص مجهول بمنطقة الظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة تتطابق أوصافها مع المُبلغ بغيابه.

توصلت أجهزة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وعلى الفور تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهمون بأنهم استدرجوا المجني عليه وقاموا بتقديم مشروب عصير للمجني عليه بداخله مبيد حشري وعقب فقدانه الوعي قاموا بكتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته واستولوا منه على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتف المحمول.

محكمة جنايات بنى سويف إلقاء جثته وضع السم الصحراء مركز شرطة إهناسيا مشروب عصير هاتف المحمول عقوبة القتل العمد عدام

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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