محافظ الشرقية يفتتح مبنى إدارة أبوكبير التعليمية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبنى إدارة أبوكبير التعليمية الجديد والمُقام على مساحة 1522 مترًا ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 10 ملايين و92 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في الارتقاء بكل الخدمات المقدمة في قطاع التعليم والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس حمدي نصر رئيس مدينة أبوكبير، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية والتي تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شئون العاملين – الشئون المالية – التوجيه العام- الشئون الإدارية والقانونية – قاعة متعددة الأغراض – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس - غرف رؤساء الأقسام – مخازن ومشتريات – المعامل والوسائل التعليمية – أمن ومراقبة – شئون طلبه – مصلى..».

وهنأ المحافظ العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة افتتاح المبنى الجديد، مطالبًا بحسن استقبال المترددين على المبني وتقديم أفضل الخدمات لهم.

قدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبنى الجديد ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة.