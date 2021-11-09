الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 4 ورش مخالفة بدون ترخيص وتركيب وإصلاح 22 كشاف إنارة بالمنيا

إغلاق ورش مخالفة
إغلاق ورش مخالفة بحي غرب المنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، 4 ورش مخالفة بدون ترخيص كما واصلت حملات النظافة وأعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة حيث قامت برفع 30 طن مخلفات وتركيب وإصلاح 22 كشاف إنارة ولمية ليد.

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وقال رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة أنه تم اليوم إغلاق 4 ورش بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية مطالبا الجميع بضرورة استخراج التراخيص اللازمة والعمل من خلال القانون مشيرا إلي أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس المركز والمدينة.

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وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجايه ،انقسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة اليومية وقام برفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قري دماريس-صفط اللبن و البرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم الإنارة بالقرية واصل أعمال الصيانة والإنارة للكشافات امام نادي النيابة الإدارية للحد من الحوادث ليلاً. 

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كما واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أعمال صيانة وتركيب الكشافات حيث تم عمل صيانة شاملة للكشافات بالطريق الصحراوي الغربي وتشغيل كشافات الانارة بمدخل عزبة اسحاق غطاس وتركيب 5 كشافات اناره و7 لمبات ليد وإصلاح وصيانة 10 كشافات إنارة داخل نطاق القرية وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا علي المتابعة المستمرة من خلال حملات تفتيشية على رخص الورش والمحلات وعدم السماح بمخالفة القانون، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتفتيش على رخص المحلات والورش وتوفيق الأوضاع والعمل من خلال القانون وتكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

من الحدث
من الحدث
المنيا غلق ورش مخالفة حي غرب المدينة رئيس المدينة رفع مخلفات إصلاح وتركيب كشافات ولمبات ليد بالقري اللواء رمضان جمال الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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