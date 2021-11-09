صرف 50% من مقررات نوفمبر التموينية بالجيزة

أعلن المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري بنسبة 50%على المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم نحو 5 ملايين مستفيد.

وأضاف حسن لـ"الدستور"، أن هناك انتظام لبدالي التموين وفروع جمعيتي لاستلام السلع التموينية بعدد استعاضات شهريا 8 استعاضات لتكرار صرف السلع التموينية.

وكشف عن أن إجمالي عدد فروع المجمعات الاستهلاكية يصل لنحو 61 فرعا تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات بنسبة 25% بجانب طرح اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن أعلى محافظات في صرف الاستعاضات الشهرية للمقررات التموينية هي محافظة الجيزة.

وأعلن حسن أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا تصل نحو مليون و900 ألف بطاقة تموينية يقوم بمتوسط كل بطاقة تموينية تستوعب ويستفيد منها متوسط 5 أفراد.

وكشف أن إجمالي المبيعات لصرف السلع التموينية علي المواطنين نحو 250 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.