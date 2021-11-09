بالأرقام .. ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت عن ضبط 1198 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

فقد تم ضبط (6,75 طن "مقطعات لحوم – مصنعات لحوم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أغذية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (4,16 طن "مقطعات لحوم – كبدة جمبرى ") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع على المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (1,5طن "مصنعات لحوم – أسماك مدخنة ") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وضبط (1,3 طن "مقطعات لحوم – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

وضبط (10,35 طن " شاى ") معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهول المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع تعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وضبط (5,45 طن "سكر حر - زيت طعام") معبأ داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيت للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (2 طن "سكر تموينى" – 624 عبوة زيت تموينى) .. مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بقيمة 28232 جنيه ، بحوزة (مالكة محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية.

وضبط (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة ، لحيازته (11,36 طن "زيوت سيارات" معبأ داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر").. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وضبط (6,07 طن منظفات صناعية "كلور" - صابون سائل" مستلزمات إنتاج ، 1840 لتر منظفات صناعية منتج نهائى) غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (27985 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – كحول ") غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرةالجيزة.

وضبط (7 طن دخان خام مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر– 700 عبوة "معسل ، تبغ" منتج نهائى مدون عليه علامات تجارية وهمية – 6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة – ماكينة خط إنتاج ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة دخان المعسل) بمحافظة القاهرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية