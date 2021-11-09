بيلاروسيا: تواجد المهاجرين على أراضينا «قانوني»

أكد وزير الداخلية بيلاروسيا إيفان كوبراكوف، أن المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط يتواجدون على أراضي البلاد بطريقة قانونية، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات.

وقال كوبراكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء بيلتا-نيوز البيلاروسية، اليوم الثلاثاء:"لم نرصد أي مخالفة للقوانين من جانب المهاجرين، ويتواجدون على أراضي بيلاروسيا بطريقة قانونية".

وأضاف:"نحن، كدولة مضيافة، مستعدون دائمًا للترحيب بالجميع"، لافتًا إلى زيادة عدد المهاجرين بالفعل.

وأوضح وزير الداخلية البيلاروسي، أن مهمة هيئات الشؤون الداخلية لحماية النظام العام يتم تنفيذها في كل من مينسك والمناطق الحدودية.

وشدد على أنه لا توجد مشاكل مع المهاجرين في بيلاروسيا اليوم، مضيفًا:"نجري دومًا محادثات وقائية معهم، وهم يستجيبون بشكل جيد".

وفي حديثه عن الوضع في المنطقة الحدودية، شدد على وجود احتياطيات في حال تفاقم الوضع التشغيلي.

واختتم تصريحاته بالقول:"لم تكن هناك أي شكاوى من المواطنين في المناطق الحدودية والتقارير التي نتلقاها هي فقط ذات طبيعة عامة، ونحن نستجيب لهم ونضمن سلامة مواطنينا".

وعلى جانب آخر، بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره البولندي أندريه دودا، في اتصال هاتفي، الوضع على الحدود مع بيلاروسيا، ومواجهة مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني - وفقما أوردته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أنه "جرى إيلاء اهتمام خاص لتنسيق مواقف الأطراف بشأن مواجهة مشروع نورد ستريم 2"، مضيفة أن تقييم الجانبين لمشروع نورد ستريم 2 في المقام الأول بأنه يشكل تهديدًا أمنيًا وأعادا التأكيد على التزامهما الراسخ بمزيد من المعارضة للمشروع.

من جانبه، شدد زيلينسكي على أن "هذا يصب في مصلحة أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام"، مضيفا أن الطرفين أعطا اهتمامًا خاصًا لمشاريع التعاون الواعدة في قطاع الطاقة ، ولا سيما بشأن إنشاء طرق بديلة لإمداد الغاز، مبلغا نظيره بتطور الوضع الأمني ​​في شرق أوكرانيا.

وأثار مسألة ضمان حرية التنقل في ظل الظروف الوبائية الصعبة الحالية، مستبعدا احتمالية فرض مزيد من القيود على دخول المواطنين الأوكرانيين إلى جمهورية بولندا.

واتفق الرئيسان على تبادل الزيارات وعقد سلسلة من الفعاليات المخصصة للاحتفالات المهمة بالذكرى السنوية للعلاقات الأوكرانية-البولندية وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون.