«الزراعة» تكشف أسباب موت أشجار العنب خلال فصل الخريف وكيفية تجنبها

كشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن أسباب موت أشجار العنب وكيفية الحفاظ عليها تجنبها خلال فصل الخريف، والتي تشمل التالي.

- أسباب موت شجرة العنب

1- الإهمال في العناية بأشجار العنب من خلال تغذيتها بالأسمدة وريها يؤدي إلى موتها.

2- الإفراط في الري خلال فصل الشتاء، يمنع وصول الأكسجين جيداً إلى الجذور مما يؤدي إلى إصفرار الأوراق وغرق التربة بالمياه بجانب تعفن الجذور، مما يجعلها أكثر عرضة للأمراض .

3- قلة الري يسبب توقف إنتاجها للثمار، لذلك يجب فحصها لمتابعة جفاف التربة وتجعد الأوراق .

4- الإفراط بالتسميد عند تغذية النباتات بعناصر عديدة، حيث يؤثر زيادتها عن الكميات الموصى بها يؤدي إلى إنخفاض جودة الثمار .

5- نقص التغذية خلال فترة النمو، لأنها تمتص غذائها من التربة وقلة التغذية تؤدي إلى احتراق أوراقها صيفاً وقلة نموها .

6- تعرض الشجرة للصقيع في درجات الحرارة المنخفضة، حيث تموت خلايا الأشجار عند إنخفاض درجات الحرارة عن 2 درجة مئوية .

7- إصابة أشجار العنب بالأمراض الفطرية والبكتيريا،من خلال الماء والتربة والحشرات .

8- مهاجمة الآفات والقوارض لأشجار العنب .



- كيفية تجنب موت شجرة العنب

1- توفير البيئة المناسبة لنمو شجرة العنب وزراعتها في المناخ المناسب .

2- عدم الإفراط أو التقليل من الري، واتباع المعدل المناسب للري كل 3 أيام والحفاظ على درجة رطوبة التربة .

3- توقف تسميد العنب بعد زراعة الشجرة بأسبوعين حتى فصل الربيع .

4- حماية الأشجار من الصقي، واستعمال مراوح لتدفئة سيقان الأشجار وتجنب تجمدها.

5- علاج إصابة أشجار العنب من الأمراض، والقضاء على القوارض .

6- تقليم البراعم ورش المبيدات عند الحاجة وإزالة الأوراق المتساقطة.