الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام تنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 534 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويتضمن التعديل أن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من الوزير المختص بالسياحة، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، ثلاثة محافظين يختارهم رئيس الوزراء، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ممثل عن كل وزارة من وزارات الدفاع والداخلية والإسكان والنقل، يختاره الوزير المختص، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

قرارات جمهورية الهيئة العامة للتنمية السياحية قرار جمهورى السيسي

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وائل لطفي

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