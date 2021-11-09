«الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة تهديد مواطن بارتكاب «جريمة» في بورسعيد

كشفت وزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة تهديد مواطن بارتكاب جريمة؛ بسبب شقة سكنية في بورسعيد.

وأشارت الوزارة، إلى أن ما تداول على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتعلق برسالة لأحد الأشخاص ببورسعيد، طالب خلالها مقابلة مسئولي المحافظة لحل مُشكلة خاصة به وهدد بارتكاب جريمة، وبالفحص تم تحديد المذكور، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطه، وبمناقشته قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقاته وأزواجهن بسبب الميراث، ورغبته في الزواج والإقامة في الشقة "سكنه" محل الخلاف، والسابق حصول والده عليها من المحافظة.

وأقر بأنه نشر الرسالة بغرض مقابلة مسئولي المحافظة لتخصيص الشقة المشار إليها له أو توفير سكن بديل له للزواج.