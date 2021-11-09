الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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عالم

الكرملين: موسكو مستعدة لمفاوضات «رباعية نورماندة» حول أوكرانيا

الكرملين
الكرملين

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد موسكو لمفاوضات التسوية الأوكرانية ضمن "رباعية نورماندي"، مشيرا إلى مشاكل تعتري إعداد وثيقة مفاهيم مشتركة للاجتماع.

 

وقال بيسكوف للصحفيين ، إن "روسيا مستعدة لاجتماع وزاري أو قمة، وأكد ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

 

وتابع: "ولكن يجب إعداد وثيقة تتضمن التفاهمات المشتركة، وهناك مشكلة مع ذلك لدى شركائنا".

 

يذكر أن "رباعية نورماندي" لتسوية النزاع بشرق أوكرانيا تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

 

وعقدت آخر اجتماع لها على مستوى القمة في باريس في ديسمبر 2019.

 

وعلى صعيد آخر، علق الكرملين،  في وقت سابق من اليوم  على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وكان قد رفض الكرملين، انتقادات صدرت أمس الثلاثاء عن الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غياب فلاديمير بوتين عن قمة المناخ في جلاسكو، مؤكدًا أن روسيا تتعامل بـ«جدية» مع مسألة مكافحة الاحترار المناخي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

 

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بسكوف: نحن لا نوافق على انتقادات بايدن، مشددًا على أن تحركات روسيا على صعيد مكافحة الاحترار المناخي متماسكة وجدية.

 

وكان بايدن ندد بقوة أمس بغياب قادة الصين وروسيا عن مؤتمر المناخ «كوب 26» في جلاسكو، حيث أبرمت نحو مائة دولة اتفاقًا لاحتواء انبعاثات الميثان أحد المصادر الرئيسية للاحترار المناخي.

 

وأوضح الرئيس الأمريكي متحدثًا عن بوتين: «مناطق التندرا تحترق، إنها تحترق حرفيًا. وتواجه مشاكل مناخية خطرة جدًا لكنه يلزم الصمت».

 

ورد بيسكوف قائلاً: «التندرا تحترق فعلاً لكن علينا ألا ننسى أن الغابات تحترق أيضًا في كاليفورنيا وتركيا ومناطق أخرى في العالم».

 

وأضاف: «نحن لا نقلل من أهمية ما يحصل في جلاسكو. لكن تحركات روسيا حيال المناخ غير مرتبطة بحدث هنا أو آخر هناك».

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