«بيتكوين» تسجل رقما قياسيا جديدا

أشارت بيانات بوابة "Coindesk" للعملات الرقمية، أن سعر عملة "بيتكوين" ارتفع خلال جلسة التداول بنسبة 7.16% لتصل إلى 67.570 ألف دولار.

وأكدت البوابة، أن "سعر العملة الرقمية سجل رقما قياسيا جديدا بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء مسجلا 67.650 ألف دولار، وبذلك تجاوز الحد الأقصى التاريخي له".

و"بيتكوين" هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسما يعتمد على تقنية "blockchain"، والتي يمكن تعدينها "سكها" من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج.

وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما مجموعة من المؤلفين) تحت اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو.

وبلغت شعبية "بيتكوين" ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، حيث أن إصدارها محدود بشكل طبيعي، وقد تم بالفعل "سك" معظم العملات حاليا.

وارتفعت بتكوين إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع أمس الإثنين، وصعدت إيثر إلى مستوى قياسي جديد، إذ تحقق العملات المشفرة مكاسب بدعم موجة من الزخم والتدفقات والأنباء الإيجابية ومخاوف التضخم.

وكانت بتكوين مرتفعة بنحو ثلاثة بالمئة في أحدث تعاملات إلى 65121 دولارا، وسجلت إيثر، المرتبطة بشبكة إيثيريوم، مستوى غير مسبوق عند 4711 دولارا.

ومنذ بداية أكتوبر، ربحت إيثر 57 بالمئة وتقدمت بتكوين بحوالي 50 بالمئة مع تفاؤل المستثمرين بإطلاق صندوق أمريكي لبتكوين قائم على العقود الآجلة الشهر الماضي، ويقبلون على هذه الفئة من الأصول التي تعتبر في بعض الأحيان تحوطا ضد التضخم.

وفي سياق متصل، كانت بِتكوين أقل تقلبا في الأيام الأخيرة لكنها انخفضت أكثر من ‭‭35‬‬ بالمئة هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع. المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة و ذلك في أبريل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) و ذلك بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، منخفضا خمسة بالمئة في الأسبوع، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1782.70 دولار.