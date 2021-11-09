عمر خيرت يحيى تاسع ليالى «الموسيقى العربية» على مسرح النافورة.. اليوم

يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، اليوم الثلاثاء، حفلا موسيقيا ضخما على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التى تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا.

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة بعد أن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها بالموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، والتى انقسمت أسعارها إلى أربعة فئات وهى 410-810-1210-1510، كما يتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة، على محطة نغم إف إم 105.3.

عمر خيرت

ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويقدم "خيرت"، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، ومن بينها؛ "صابر يا عم صابر"، "البخيل وأنا"، "ليلة القبض على فاطمة"، "ضمير أبلة حكمت"، "خلى بالك من عقلك"، "قضية عم أحمد"، "مسألة مبدأ"، "اللقاء الثاني"، "عارفة"، "إعدام ميت"، "غوايش"، وغيرها من الأعمال.

وتعتبر حفلات الموسيقار الكبير من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، وتشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور، وتقام تحت شعار "كامل العدد".

وتعد الموسيقى التي يقدمها من أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تشد الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة بعد أن باتت جميع حفلاته كاملة العدد.

ـ كورال أطفال الأوبرا على المسرح الخارجى

أما فى السابعة مساء على المسرح الخارجى يتغنى كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعمال زمن الفن الجميل.

كورال اطفال الأوبرا

وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

كما تضع إدارة الأوبرا عدة شروط أبرزها:

-غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

-ممنوع التصوير.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، اتفق على إحياء حفلين آخرين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة النافورة أيضًا، يومي 21 و22 من الشهر نفسه، برفقة الأوركسترا الخاص به.