«الصحة» الإيطالية: نأمل بتطعيم نصف من تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا

عبَّر وكيل وزارة الصحة الإيطالية بييرباولو سيليري، عن توقعه بأن تكون هناك مقاومة لحملة تلقيح الأطفال دون الـ12 عامًا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سيليري - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن هناك ضرورة لتعزيز المناعة التي توفرها اللقاحات، موضحًا أن الجرعة الإضافية ليست بالأمر الغريب، بل إنها عامل مشترك في جميع اللقاحات، وسوف تكون بمثابة توسع في عملية التلقيحات لتشمل جميع السكان تدريجياً، وتستند إلى تقييمات علمية دون داعٍ للقلق.



وعبَّر سيليري عن اعتقاده أنه سيتعين على الجميع أخذ الجرعة التعزيزية، حتى لو كان موعدها ليس وشيكًا، لكنها لا غنى عنها، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة سيزيد خلال الشهرين الأولين من العام المقبل، أي عند نهاية الستة أشهر من بدء حملة التلقيح الشاملة.



وأشار إلى أن الآباء والأمهات قد يرفضون تطعيم أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، حيث كانت نسبة الأشخاص الذين تم تلقيحهم بين سن 12 و15 عامًا أقل، لكنه كطبيب يأمل في أن يتم تطعيم ما لا يقل عن نصف الـ3.2 مليون طفل إيطالي الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.