الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سباعية أسوان للإنشاد الدينى.. أولى فعاليات المسرح المتنقل بعزبة البوستة

فرقة السباعية للأنشاد
فرقة السباعية للأنشاد الدينى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحري، من خلال فرع الثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

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فرقة السباعية للأنشاد الدينى 

تمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وخلال خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر الجاري، حرصا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافي والفني في ربوع المحافظة.

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فرقة السباعية للأنشاد الدينى 

تضمنت أولى الفعاليات محاضرة بعنوان "حقائق صادمة عن ختان الإناث" ألقاتها الدكتورة أمنية عبد السلام، أشارت إلى أن ختان الإناث هو أحد أشكال العنف والاعتداء على حقوق الفتيات حسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية، وأن الختان يسبب بعض المشكلات في التبول، وعملية الختان نفسها قد تعرض الفتيات إلى زيادة خطر الوفاة، و الفئة العمرية الأكثر تعرضاً لخطر الختان تتراوح بين سن الطفولة و١٥ سنة.

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فرقة السباعية للأنشاد الدينى 


إلى جانب ورشة فنية "تبلوهات قشرة خشب" للفنانة منى يونس، باستخدام القلة، خشب قشرة mdf، سلوتب، السيلر.

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فرقة السباعية للأنشاد الدينى 


وتم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هانى محمد بقصيدة "خيال شاعر" و قصيدة 'أنا قلم مش ألم" للشاعرة هدى يمنى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية فى "الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد" .

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فرقة السباعية للأنشاد الدينى 


وفى الختام قدم عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت مجموعة من التواشيح والمديح " ولد المشرف، قمرون، يأمنة بشراكى، ياحمالو، صلو على الهادى".

فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
فرقة السباعية للأنشاد الدينى
أسوان مشكلات فعاليات اكتشاف قصور الثقافة محافظ أسوان وزيرة الثقافة المحافظة الهيئة العامة لقصور الثقافة المسارح المتنقلة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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