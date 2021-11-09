الأوقاف: حل مجلس إدارة المساجد الغير ملتزمة بضوابط التبرعات 15 نوفمبر القادم



أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني أن القطاع الديني بوزارة الأوقاف سيقوم بحل أي مجلس إدارة لا يلتزم بتعليمات الوزارة بخصوص ضوابط التبرعات ومنع الصناديق بالمساجد.

وشدد «عبدالعزيز»على جميع المديريات بسرعة تنفيذ القرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١م، قبل نهاية المدة المقررة والتي تنتهي يوم الاثنين الموافق ١٥ نوفمبر الجارى.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا هامًا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد ، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون.

ونص القرار على أنه يُحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد.

ويصدر رئيس القطاع الديني قرارًا بمساجد النذور التى يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه مع تحديد عدد هذه الصناديق بكل مسجد وترقيمها ترقيمًا مسلسلًا وأماكن وضع كل منها بكل مسجد بناء على اقتراح مدير المديرية، وعدم فتحها إلا من خلال اللجان المشكلة وفقا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

ولايتم قبول أي تبرعات عينية إلا بموافقة السلطة المختصة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لقبول المنح والهبات والتبرعات، على أن تقوم الجهة التي تتسلم التبرعات العينية فور تسلمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها عهدة وفقًا للإجراءات المخزنية، بعد التحقق من صحة المستندات الدالة على التبرع وقيمته، وفحص الأشياء المتبرع بها بمعرفة المختصين، مع إخطار الجهات المعنية في هذا الشأن في جميع الأحوال.