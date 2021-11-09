الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «صالون التنسيقية» يناقش ثورة المنصات الرقمية ما لها وما عليها

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يطرح صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاشًا حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء الساعة ٩ مساءً.

وذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية وجرائم اختراق الحسابات الشخصية، وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الإنفلونسر، بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

ومن المقرر أن يكون ضيوف الصالون والمشاركون في النقاش المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد.

مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منصة watch it المستشار محمود فوزي القرصنة الالكترونية صالون تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

«معلول حط الزغلول».. مدحت شلبي يهاجم «متحدث الزمالك»

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع.. «الأرصاد» تحذر السائقين

إحالة ميكانيكى للجنايات ألقى بنجله من البلكونة فى الدقهلية

أول تعليق من حسن شاكوش على تصريحات هانى شاكر بمنعه من الغناء نهائيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية