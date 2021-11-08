غلق مركز للعلاج الطبيعي يديره مُنتحل صفة طبيب ببورسعيد

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، مركز للعلاج الطبيعي يديره شخص مُنتحل صفة طبيب.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة دكتور أحمد منصور، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، داهموا مركز للعلاج الطبيعي يديره شخص منتحل الصفة الطبية، بعدما جرى رصد قيامه باتخاذ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منصة للترويج لأنشطته.

وأكد «أبو هاشم» على أنه جرى تحريز كافة الأدوات والأجهزة الموجودة داخل المركز، وتبين ممارسته للأنشطة الطبية داخل المركز على الرغم من عدم حصوله على أي تراخيص لمزاولة المهنة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.​