الهند تفشل فى السيطرة على الفيضانات.. وغرق العاصمة الصناعية

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن العاصمة الصناعية الهندية تشيناي توقفت عن العمل تماما أمس الأحد، حيث غمرت المياه العديد من المناطق بعد أن تعرض الساحل الجنوبي الهندي لهطول أمطار غزيرة خلال الليل، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات وإجلاء الناس من المناطق المنخفضة.

وتابعت، أن وسائل الإعلام المحلية عرضت لقطات لسيارات غارقة تحت الماء، وسقوط الأشجار، وتم إنقاذ أشخاص على متن قوارب مطاطية في أجزاء مختلفة من تشيناي، أكبر مدينة في ولاية تاميل نادو الجنوبية، وغالبًا ما يطلق عليها اسم «ديترويت الهندية»، بسبب صناعة السيارات الكبيرة فيها.

وقالت مؤسسة تشيناي الكبرى، وهي هيئة مدنية، على «تويتر»، إنها فتحت مراكز إغاثة ومعسكرات طبية في جميع أنحاء المدينة وتوزع الطعام على ضحايا الفيضانات.

هطول الأمطار الغزيرة

بينما قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة في أجزاء مختلفة من تاميل نادو وولاية أندرا براديش الجنوبية وإقليم بودوتشيري الاتحادي، وطلبت من الصيادين عدم المغامرة ونزول البحر.

وأضافت، أن الأمطار ستستمر مع انخفاض الضغط الناتج عن الدوران الإعصاري في خليج البنغال.

ومن جانبه، قال ستالين، رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، إن تشيناي، إلى جانب 11 منطقة أخرى تأثرت بأكثر من 20 سم من الأمطار.

وأضاف، أنه طلب من جميع وزرائه المساعدة في جهود إنعاش المدينة، كما أصدر تعليمات للمسئولين وأرسل فريق إدارة الكوارث الوطني إلى المناطق المعنية، وأظهرت وسائل الإعلام المحلية ستالين وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات.

الأعنف منذ 2015

وأضاف مدوّن الطقس براديب جون على صفحته على «فيس بوك»، أن الأمطار في تشيناي كانت الأعنف منذ عام 2015.

كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا متوسطًا إلى مرتفعًا بحدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء معينة من جنوب الهند ، بينما قالت هيئة إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو إنها تتفقد بعض المناطق المنخفضة.