الإثنين 08 نوفمبر 2021
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الكرازة

الاحتفال باليوبيل الفضي لرسامة الكهنوت للقمص يوسف منصور بإيبارشية هولندا

كنيسة
كنيسة

أقامت إيبارشية هولندا تحت رعاية نيافة الأنبا أرساني أسقف الايبارشية يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري احتفالية بمناسبة اليوبيل الفضي ( ٢٥ سنة كهنوت) لرسامة القمص يوسف منصور كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس ايندهوفن.

أقيم الاحتفال بالكنيسة ذاتها وحضره نيافة الأنبا أرساني ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد كبير من الشعب القبطي.

بدء اليوم بالقداس الإلهي وبعد نهاية القداس بدء الاحتفال بكلمة لنيافة الأنبا أرساني التي عبر فيها عن سعادته في الاشتراك مع مجمع كهنة الإيبارشية في هذا الاحتفال، وشرح كيف أن اليوبيل هدفه تقديم الشكر لله على عمله العجيب وفيه تجديد للطاقة الروحية والتأكيد علي أمانة الكاهن كوكيل لسرائر الله في خدمة الكلمة وفي خدمة الأسرار وفي خدمة المصالحة بين الله والإنسان وفي خدمة حل مشاكل وخدمة الضعفاء والمرضى والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تحدث القمص يسي ميساك كاهن كاتدرائية السيدة العذراء مريم عن الكهنوت والكاهن القبطي.

وفي بدء الاحتفال قام نيافة الأنبا أرساني والقمص يوسف بإيقاد شمعة اليوبيل الفضي وفي الختام احتفل الحاضرون بتقاسم تورتة اليوبيل.

ايبارشية هولندا الانبا ارساني و بعد نهاية القداس بدء الاحتفال

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