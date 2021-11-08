الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش السورى يحبط هجومًا إسرائيليًا على حمص وطرطوس

سوريا
سوريا

استهدف عدوان إسرائيلي، مساء الإثنين، نقاطاً في المنطقة الوسطى والساحلية بسوريا فيما تصدت وسائط دفاعات الجيش السوري الجوية للصواريخ المعادية.

وأوضح التليفزيون السوري الرسمي، مساء اليوم أن هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية.

فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية أنه تم التصدي لأهداف معادية في سماء حمص وطرطوس.

سوريا تدين العدوان الإسرائيلي

وأدانت سوريا، الشهر الماضي، العدوان السافر الذي قام به الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، ما يزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة بالمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات، "ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بيان أصدره مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول إن هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة. 

سوريا تتمسك بتحرير أراضيها

كما جددت سوريا تأكيدها على مواصلتها العمل لتحرير كل أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب بالتوازي مع جهودها السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على الحوار الوطني السوري السوري بملكية وقيادة سوريا، مشددة على أن الدستور شأن وطني سيادي.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ - خلال جلسة لمجلس الأمن، الشهر الماضي إن اجتماعات الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف الأسبوع الماضي، أظهرت انخراطا جديا من الفريق الوطني وتحلي أعضائه بروح التعاون والإيجابية وحرصهم على طرح مبادئ دستورية تستجيب لطموحات الشعب السوري وحقوقه وتطلعاته في صون السيادة الوطنية والاستقلال وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السورية".

وأكد أنه يجب امتناع أي أطراف خارجية عن التدخل في عمل اللجنة أو محاولة عرقلة عملها أو إفشاله من خلال محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها بما يتسق مع احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها التي أكدت عليها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد صباغ إدانة سوريا تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أراضيها، مطالباً مجلس الأمن الاضطلاع بمسئولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن دمشق مستمرة بالعمل لتحرير أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب بالتوازي مع جهودها السياسية، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار وتخليص شعبها من كل المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها.

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