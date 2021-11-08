جولة تفقدية لنائب رئيس «القابضة لمياه الشرب» بالمدرسة الثانوية فى الإسكندرية

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووفد من الشركة القابضة، بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية؛ خلال جولته لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، والتأكيد على تلبية احتياجات الطلاب التدريبية والعلمية.

وتقفد الوفد فصول المدرسة والاستماع للشرح، واستيعاب الطلاب للمقررات الفنية، لتواكب المدارس الفنية لمياه الشرب أحدث طرق التدريس والتعليم لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم المرور على الورش والمعامل وغرفة التحكم والعيادة والمكتبة وحجرة الاجتماعات.

وتأتى الجولة فى إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية، وتوفير فرص تأهيل وتعليم متميزة وفرص عمل لخريجى المدرسة وفقاً لإحتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شهد الدكتور أحمد معوض، جانبًا من ورشة العمل، التي تعمل علي مدار ٥ أيام و الممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تحت عنوان "تقليل الفاقد"، كما تم طباعة دليل استرشادي للحد من فواقد المياه الغير محاسب عليها.

وأكد “معوض” على اهتمام الدولة بزيادة الوعى بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، من خلال التوسع فى تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع للعمل علي خفض الفاقد التجاري.

واستمع إلى العرض المقدم من المهندس أحمد جابر، عن مجهودات الشركة فى تقليل الفاقد من خلال تقسيم الشبكات إلي مناطق معزولة DMA , DMZ ووضع خطة سنوية لإنهاء عدد كبير من DMZ وتحقيق أعلى عائد من المياه غير المحاسب عليها.