الحاج علي يكشف تفاصيل مشروع جديد لـ«هيئة الكتاب»

يستعد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، لإعداد قاعدة بيانات تشمل جميع الأعلام في محافظات مصر، من خلال رصد رموز الفكر والسياسة والاقتصاد والعلوم في كل المحافظات المصرية، مؤكداً أنها ستشكل إضافة حقيقية للأوساط العلمية والثقافية في مصر، سواء للمتخصصين منهم أو غير المتخصصين.

وقال الحاج علي لـ«الدستور»، ان إصدارات أعلام مصر تهدف لتقديم النماذج الناجحة في كافة المجالات للأجيال الجديدة، ما يعزز لديهم قيم الإنتماء للدولة المصرية، ويخلق لديهم حالة من التنافس البناء من أجل تقديم أفضل ما لديهم كل في تخصصه.

فى الوقت ذاته، يستعد رئيس هيئة الكتاب للدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، والمقرر إقامته في الفترة من 26 يناير 2022 لـ 6 فبراير 2022، على أن تكون اليونان ضيف شرف في المعرض، ورائد القصة القصيرة يحيي حقى شخصية المعرض.

توسعات

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بعض التوسعات التي تكون في القاعات الخاصة بالعرض والبيع ويصل عددهم لـ 5 قاعات، والأولى والثانية مخصصة للناشرين المصريين والثالثة سوف تكون صالة العرض الأساسية للناشرين العرب والأجانب، والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية، والخامسة مخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.