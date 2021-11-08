الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

سياسي

وزيرة الثقافة: نواجه تحديات كبيرة تفرض نفسها داخل المجتمع المصرى

وزير الثقافة
وزير الثقافة

قالت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إننا أمام تحديات كبيرة وجديدة تفرض نفسها وتفرض علينا العمل على مشروعات ومبادرات جديدة للاهتمام بكافة النواحي الثقافية داخل المجتمع المصري؛ لينتج عنه قيمة مضافة للاقتصاد المصري والوعي الثقافي ويكون مصادر للطاقة الخلاقة والتعاون والإبداع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة لشرح خطة عمل الوزارة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، وأضافت أننا نعمل وفق رؤية متكاملة تضم 13 قطاعا وهيئة لوزارة الثقافة بالإضافة للتعاون والتنسيق مع الوزارة الأخرى مثل الشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية، وذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما كبيرا بالملف الثقافي وفي القلب منه الإنسان المصري كما أن هذا الأمر ياتي متوافقا مع الدستور المصري الذي نص في أكثر من مادة على الاهتمام بالثقافة والوعي الثقافي ومنها المادة 48 والمادة 50.

 وحرصت الوزيرة في بداية الاجتماع على المباركة لكافة أعضاء اللجنة ولرئيسها.

وقالت أعلم أن هذا اللقاء تأخر قليلا ولكن نحرص دائما على اللقاء بممثلي الشعب كما قامت الوزيرة بعرض فيلم تسجيلي على أعضاء اللجنة يحتوي على إنجازات ومجهودات الوزارة وما قامت به من أعمال خلال الفترة الماضية.

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