شرم الشيخ ترفع درجات الاستعداد لاستضافة مؤتمرات دولية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث خطة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة عدة مؤتمرات دولية الفترة القادمة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.



وشدد المحافظ، على رفع حالات الاستعداد القصوى بجميع مواقع العمل بمدينة شرم الشيخ، ووضع خطة للعمل الأولى قصيرة الأمد، تبدأ من اليوم وحتى نهاية يناير 2022 بانتهاء منتدي شباب العالم الذي سيعقد في نهاية يناير 2022 بشرم الشيخ، والثانية طويلة الأمد تستمر حتى عقد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ أواخر عام 2022.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ ستشهد انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية، منها مؤتمر قمة رؤساء دول تجمع «الكوميسا»، والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، يليها مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 13 لـ17 ديسمبر 2021.



حضر الاجتماع مديرو الإدارات المالية، والتخطيط والمتابعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمتابعة الميدانية، والشركات والجهات العاملة في نطاق شرم الشيخ.

حملات الإزالة

ومؤخرًا، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن استمرار حملات الإزالة للمخالفات والتعدي على أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة، والحفاظ على الشكل الحضاري الخاص بكل حي سكني طبقًا للتصميم الهندسي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تلقت خلال شهر فقط 7029 طلب تصالح على مخالفات البناء بكل مدن المحافظة، بينهم 1660 طلبًا، وافقت اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح عليها لاستيفاء كل الضوابط والشروط، وجارِ فحص 4907 ملفات، بينما رفضت لجان التصالح 462 طلبًا لمخالفتها بعض الشروط والضوابط.

وأكد أنه سيجري تطبيق القانون على جميع المباني المخالفة في حال عدم قيام أصحابها بتقديم طلب التصالح، لافتًا إلى أن معظم المخالفات توجد في الأحياء السكنية التي لم تقيمها المحافظة، وتتركز في المناطق التي جرى توزيع قطع أراضي بها على المواطنين كبديل للوحدات السكنية، لعدم التزامهم بشكل المعماري والمخطط الهندسي الصادر من المحافظة.

طلبات تصالح

وأشار إلى أن طور سيناء تعد أعلى مدن المحافظة التي تقدم مواطنوها بطلبات تصالح، بإجمالي 1911 طلبا، يليها شرم الشيخ بإجمالي 1667 طلبا، ثم رأس سدر بـ1292 طلبا، ودهب بـ1140 طلبا.