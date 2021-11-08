وفد الاتحاد الأوروبى يشيد بمعامل ومراكز خدمة عملاء مياه القاهرة

أشاد وفد البنك الأوروبي بمستوى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة مياه القاهرة الكبرى والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين والعمل فى أسرع وقت ممكن والتطور الكبير فى مجال التدريب والمتابعة الميدانية وحملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب والتواصل مع المواطنين لقياس رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة والاعتماد بشكل كامل على أساليب التكنولوجيا الحديثة فى تطوير مراكز خدمة العملاء والعمل بنظام الشبكة الموحدة لجميع الإدارات.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الوفد قام بزيارة قطاع المعامل والتحاليل ومحطة مياه الروضة والتى تعتبر من أهم المحطات والتى تخدم قطاعا كبيرا من سكان القاهرة وأشاد بمستوى الخدمات التى يقدمها قطاع المعامل والذى يقوم بأخذ عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية ويتم أخذ عينات على مدار 24 يوما من خلال خبراء فى مجال التحاليل والمعامل.

وأشار إلى أن الشركة تسعى دائما لتطبيق أفضل النظم العالمية فى إدارة تشغيل منظومة المياه، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فى أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء للقضاء على النظام الورقي والاعتماد على الحفظ الإلكتروني فى إطار خطة التطوير التى تقوم بها الشركة حاليا فى جميع المجالات.

وأوضح أن وفد الاتحاد الأوروبي قام بزيارة العديد من المحطات ومراكز الخدمة على مستوى القاهرة الكبرى، مشيدا بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة ودورها الكبير فى خدمة أكثر من 15 مليون نسمة.

كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد نظمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" والاتحاد الأوروبى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة، احتفالية عن "ملتقى الوعى بالمناخ والمياه لمستقبل أطفالنا" ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق".