«الصحة»: مبادرة الرئيس كلمة السر فى التخلص من فيروس «سى»

استعرضت وزارة الصحة والسكان، جهود القضاء علي فيروس سي، بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت "شعار ١٠٠ مليون صحة" وإعلان مصر دولة خالية من “فيروس سي”.

وأشارت الوزارة، إلى أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تنجح في التخلص من فيروس سي، وذلك بعد حصولها على إشادات من منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات المعنية.

وحثت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المواطنين، على الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها مبادرات الصحة العامة والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، والتي تقدم الكشف والعلاج والمتابعة بالمجان.

وأشارت إلى أنها تقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة علاج مرضى الضمور العضلي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان مازالت توجه انتشار فيروس كورونا من خلال العديد من المحاور أهمها توفير اللقاحات للمواطنين كما أنها تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ