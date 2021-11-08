إحالة مسئول سابق بـ«التموين» للمحكمة التأديبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الإثنين، بإحالة الدعوى التأديبية المقامة كبير المفتشين بوزارة التموين والتجارة الداخلية سابقًا، المتهم في قضية رشوة، للمحكمة التأديبية؛ لعدم الاختصاص.

ونسبت النيابة الإدارية ضد المحال ، حصل على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مواطن صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، بوساطة أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر.

وبذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزم بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة .

وثبت للمحكمة بالأوراق وخاصة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 263 لسنة 2019، بإنهاء خدمة المحال لبلوغه السن القانونية للتقاعد، أن المحال كان يعمل بوظيفة كبير مفتشى اقتصاد وتجارة بصفة شخصية بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، ومتى كان تحديد المحكمة المختصة بالمستوى الوظيفى للمحال تكون بالوظيفة التى يشغلها المحال وقت إقامة الدعوى.

وكان المحال لا يشغل وظيفة قيادية تنتمى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الاختصاص المقرر قانونا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وفقًا لما تقدم، ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، والأمر بإحالتها إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.