«تبون»: لن نتسامح مع أي تدخل في شئون الجزائر

أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، عدم التسامح مع أي تدخل في الشئون الداخلية للبلاد، مشددًا على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلًا بين الدول.

وقال تبون، في كلمةٍ ألقاها اليوم، بالعاصمة الجزائرية بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات "باتت أكثر خطورة في منطقتنا وبؤر التوتر في دول الجوار، لا سيما في الصحراء الغربية مع بداية المواجهات مع الاحتلال المغربي"، مشيرًا إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية، ومنطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه.

وأضاف: "أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الإفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة"، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال مارس المقبل.

وأكد الرئيس الجزائري ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية، من خلال التقيد بمبادرة السلام واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية.

ودعا تبون ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم، للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا، لا سيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفًا: "يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات".

وأشار إلى أن "النظام الدولي يشهد العديد من الاضطرابات وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكييف جديدة في إطار احترام مبادىء سياستنا الخارجية".

وتابع : "يجب أن نعزز علاقتنا الاقتصادية مع روسيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، وكذلك دول بحر الكاريبي خاصة كوبا وفنزويلا، لأننا نسيناهم ويجب أن نوسع العلاقات معهم".

وجدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء، دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ولكل الخطوات المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الجزائرية، عبدالمجيد تبون، اليوم بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.