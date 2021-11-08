«الجنايات الجزائرية »تصدر حكما بالسجن 20 عاما بحق الإرهابي أبو الدحداح جلبيب

أصدرت محكمة الجنايات الجزائرية، اليوم الإثنين، بالسجن 20 عاما حكماً نهائياً ضد الإرهابي الإخواني المنتمي لتنظيم "داعش" المكنى أبو الدحداح جلبيب، الذي تم اعتقاله نهاية العام الماضي.

وقضت محكمة الجنايات الجزائرية بحرمان الإرهابي الإخواني المدعو أحسن زورقان من حقوقه السياسية والمدنية محكمة الجنايات بمنطقة "الدار البيضاء" في الجزائر العاصمة .

وأدانت المحكمة الإرهابي الإخواني، في التهم التي وجهت إليه وهي الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحمل أسلحة حربية من الصنف الرابع بدون رخصة من السلطات، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة متفجرات.

وسمح القبض على الإرهابي الذي كان ينتمي لتنظيم القاعدة، ثم تنظيم داعش بالكشف عن مخابئ لأسلحة حربية شرقي البلاد، وكذا كشف وفضح مخطط حركة "رشاد" الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب في الجزائر.

- المخططات الإرهابية للجماعات الإرهابية في الجزائر

وفي اعترافات مثيرة بثها التلفزيون الجزائري الحكومي، فبراير الماضي ، كشف الإرهابي المكنى "أبو الدحداح جلبيب"، المخططات الإرهابية لجماعة الإخوان، خلال العامين الماضيين ضد الجزائر لإثارة الفوضى والتحريض على العنف وحمل السلاح واستهداف مظاهرات الحراك الشعبي.

وفي 18 فبراير الماضي، تمكن الجيش الجزائري خلال عملية عسكرية نوعية واستباقية ضد فلول الجماعات الإرهابية بمنطقة "تامنجار" في المرتفعات الجبلية لولاية جيجل (شرق) من توقيف الإرهابي الخطر المدعو أحسن زرقان المكنى بـ"أبو الدحداح".

وكشفت العمليات العسكرية، التي تبعت عملية جيجل في مناطق أخرى، أن الإرهابي "أبو الدحداح" كان صيدا ثمينا للجيش الجزائري وضربة موجعة لما يعرف بـ"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي".

ويعد الإرهابي "أبو الدحداح" من أخطر العناصر الإرهابية التي التحقت بالجماعات الإرهابية ، سنة 1994 وفق ما أكدته وزارة الدفاع الجزائرية.

وأثمر القبض على الإرهابي "أبو الدحداح" عن ضربات كبيرة وجهها الجيش الجزائري لفلول الإرهابيين، بينها تدمير مخابئ بمنطقة جيجل واسترجاع مبلغ مالي قدره 80 ألف يورو "مثل الدفعة الأولى من عائدات الفدية" التي كانت محط الصفقة في مالي.

علاوة على كشف مخابئ لأسلحة حربية وذخيرة بمرتفعات "آزان" و"تباولات"، و"الشعرة" بمنطقة القبائل التابعة لمحافظة تيزيزو شرقي البلاد، بينها منظومات مضادة للصواريخ من نوع "ستريلا M2" وصاروخ من نفس النوع أيضا، و5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات "ستريلا M2.