«شوفلي شقة جنبك يا سعيد».. أشهر إيفيهات مدحت شلبي في مبارايات الأهلي والزمالك

تستعرض «الدستور» أشهر إيفيهات مدحت شلبي بمبارايات الأهلي والزمالك.. حبه للمستطيل الأخضر والكرة، جعلته يتخلى عن منصبه منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية، ليصبح مذيع ومعلق كروي ذات نبرة مميزة، ومكّنته من ذيع صيته داخل ملاعب الساحرة المستديرة، وفي كل بيت مصر.

مدحت شلبي صاحب أبرز الـ«إيفهات» في مبارايات الأهلي والزمالك، ويرددها الجميع من الصغير للكبير، تصدر هذه الأيام محركات البحث الأكثر شهرة «جوجل» بسبب مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الماضية.

أشهر إيفيهات مدحت شلبي بمبارايات الأهلي والزمالك

مهدت هذه الإيفهات التي يلقيها الإعلامي مدحت شلبي أثناء المبارايات الطريق له، ليصبح أشهر المعلّقيين الرياضيين في الساحة، وحُفظت جميع الإيفهات لتستخدم بشكل مستمر في الشارع المصري، بين مشجعين الكرة، وحتى الأطفال، ومن خلال "الكوميكسات" من قِبل مستخدمي السوشيال ميديا.

أحب الجمهور إيفيهات "شلبي" دائمًا التلقائية في المبارايات التي تجمع بين فريقي المارد الأحمر، والزمالك، فأبرز هذه الإيفيهات، "والله وبقيت تلعب بالكعب يا أكرم يا توفيق"، وفي تعليق ساخر آخر: "كل الطرق تؤدى إلى أبو جبل"، وآخر تغنى فيه بالتونسى على معلول قائلًا: "معلول حط الزغلول".

أشهر ايفيهات مدحت شلبي

موسيماني وبطنه العالية

وتعليق آخر قاله: "موسيمانى ببطنه العالية هيخس النص من الفرحة"، وأيضًا تعليقه الساخر: "بكلم كل زملكاوى ده ماتش وعدى، ده لو عدى كدة"، وتعليقًا على أسيست السولية، قال: "ده كعب افترا، ده كعب متحنى قبل القمة يا سولية".

أشهر إيفيهات مدحت شلبي

في موسم 2001-2002، خرج أبرز إيفيه وتعليق للمعلّق مدحت شلبي، في مباراة الاهلي والزمالك، فقال: "بيبو وبشير.. بيبو والجون"، فهي واحدة من أشهر الجمل التي قالها في مباريات القمة التي انتهت بفوز الأهلي 6 مقابل هدف واحد من الزمالك.

مواجهة السوبر2015

عام 2015 وفي مواجهة السوبر المحلي، رمى المعلّق الرياضي مدحت شلبي، هذه التعليّق قائلًا: "مش كنا ع الحلوة والمرة متواعدين، ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين يا مؤمن يا زكريا".

لفة جاتوه

وفي موسم 2014-2015، قال مدحت شلبي كلمته الشهيرة وقتها: "لفها لفة جاتوه"، بعد هدف أيمن حفني في شباك الأهلي، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

شوفلي شقة جنبك يا سعيد

وقال "شلبي" على أهداف عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، فاعتاد ترديد تلك الكلمات قائلًا: "يا عبد الله ياخويا سماح"، وفي مرات أخرى: "من جاور السعيد يسعد.. شوفلي شقة جنبك يا سعيد".

في تسجيل إيفهاته في الشهر العقاري

وأعلن المعلّق مدحت شلبي، رغبه في تسجيل إيفهاته في الشهر العقاري، وذلك أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "شوفت بعض الصفحات منزلة إفيهاتى الكروية وجايبة تعليقات كثير والناس حفظاها صم، حتى افتكرت حاجات أنا كنت ناسيها من خلال تعليقاتهم".