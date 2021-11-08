محطات في حياة الفنان محيي إسماعيل

يصادف اليوم ميلاد الفنان محيي إسماعيل، وذلك في يوم ٨ نوفمبر، وترصد"الدستور" أبرز المحطات في حياة محيي إسماعيل.



-اسمه محيي الدين محمد إسماعيل



-من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة



-نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية.



-يعد من مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969



-التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، من بينها: «الليلة السوداء» و«سليمان الحلبي» و«دائرة الطباشير القوقازية».



-اهم الأعمال التي شكلت نجوميته:"الأخوة الأعداء - الشياطين - الأقمر - دموع الشيطان - حلاوة الروح - الهاربات - زهور برية - الأوغاد - رحلة الشقاء والحب - تحقيق - ريال فضة - الغجر - بئر الحرمان - شهد الملكة - وراء الشمس - الطائرة المفقودة - مولد يا دنيا - خلي بالك من زوزو- إعدام طالب ثانوي - حد سامع حاجه ".



-قابل الرئيس الراحل محمد أنور السادات وطلب منه شقة وبالفعل أمر بتوفير شقة له.



-قال عن عادل إمام في وقت سابق :" عندما عرض عليا العمل مع عادل أمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".



-أعلن عن إصابته بمرض الاكتئاب بعد وفاة زوجته الوحيدة



قال عن عادل إمام في وقت سابق :" عندما عرض عليه العمل مع عادل إمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".

قال عن عادل إمام في وقت سابق :" عندما عرض عليا العمل مع عادل إمام فى عفاريت عدلى علام، قلت عادل يكلمنى الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بيا وطلع كان بيكرم فى تونس".