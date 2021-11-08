الشكاوى الحكومية: تلقينا 3.6 ألف شكوى في قطاع مياه الشرب والصرف

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة".

وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت عدد (3.6) ألف شكوى واستغاثة، أبرزها (1253) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع أو ضعف مياه الشرب ببعض المناطق ببعض المدن الرئيسية والقرى ببعض بالمحافظات، و (866) شكوى واستغاثة حول تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد بعض مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، وكذلك (426) شكوى وطلبا من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها، فيما ورد (356) شكوى تضرر من ارتفاع قيمة فاتورة المياه، نتيجة عدم حضور مندوبي شركات المياه لقراءة العدادات، أو نتيجة قراءة خاطئة للعداد، أو تلف لعدادات المياه، وأكد أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها.

وفيما يخص قطاع الاتصالات والبريد، قال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت (2.5) ألف شكوى وطلب، جاء في مقدمتها (1431) شكوى وطلبا بشأن إحلال وتجديد بعض السنترالات، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، بالإضافة إلى طلبات زيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، أو طلبات نقل الخط الأرضي من منطقة لمنطقة أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض السنترالات، بالإضافة إلى (361) شكوى من سوء خدمة الإنترنت المنزلي والمحمول المقدمة من بعض الشركات، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و(498) شكوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو طلبات إنشاء وتشغيل مكاتب بريدية جديدة ببعض المناطق، أو طلبات إحلال وتجديد بعض مكاتب بريد، بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وكذا الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض مكاتب البريد والسنترالات.

وأشار إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير أفضل استجابات ممكنة لإزالة أسبابها، ومنها الاستجابة لعدد (314) شكوى مقدمة حول سوء أداء الخدمات أو إنشاء وتشغيل بعض مكاتب البريد.