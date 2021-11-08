النائبة أميرة أبوشقة تطلق مبادرة للم شمل الأسرة المصرية

أطلقت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، مبادرة إنسانية وإجتماعية بعنوان "لم شمل الأسرة المصرية " هدفها إحياء القيم الأخلاقية والتقاليد المصرية التي اندثرت، وحلت محلها بدع وأفكار شاذة وغريبة عن مجتمعنا وضد أخلاقنا وتعاليم الأديان السماوية.

وطالبت أبو شقة الحكومة ووزارة التضامن وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، بتبني المبادرة لما لها من تأثير كبير علي الشعب المصرى، وستكون امتدادا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالينا في الأقاليم والريف ليحقق لهم معيشة كريمة، ونستكملها بإحياء قيم وأخلاق مزروعة في وجدان المصريين منذ عقود من الزمن .

وأوضحت أبوشقة أن هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن ، وهناك مؤامرات خارجية وداخلية، ولابد من مواجهتها بكافة السبل .

وأكدت أبوشقة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المتخصصين وأصحاب الفكر، وتعكف الآن على إخراج تصور للمبادرة ، يليق بمكانة مصر مهد التاريخ ومنبع الحضارات، وسيكون على عدة محاور تربوية وثقافية وصحية ونفسية ودينية وسيتم تسليمه للجهات المعنية.