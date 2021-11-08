خلال أكتوبر.. تحصين 145 ألف و 282 طائر ضد أنفلونزا الطيور

قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر 2021م بتحصين 145 ألف و 282 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 1972 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنظيم 235 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها تم شن حملات التطعيم و أسفرت عن السالف ذكره.

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، قد أكد أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية)، و بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.