الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم أكره مواطن على توقيع 3 إيصالات أمانة في حلوان

ضبط متهم
ضبط متهم

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة التعدي على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه التوقيـع على (3) إيصالات أمانة حال تواجده بالشقة سكن المشكو فى حقه - بسبب خلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهتـه اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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