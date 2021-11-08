ضبط متهم بحوزته 50 كيلو بانجو في توكتوك مسروق بالإسماعيلية

نجح رجال الأمن في ضبط سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام بحوزة شخصين بالإسماعيلية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير)، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك".. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهم، وبالكشف عن مركبة "التوك توك" تبين أنه مُبلغ بسرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.