أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الإثنين، 39 ألفًا و400 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بارتفاع طفيف عن اليوم السابق 39 ألفا و165 إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 8 ملايين و834 ألفا و495 إصابة.

وأشار المركز - في بيان - إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، موضحا أن حالات الوفيات بسبب الفيروس واصلت الارتفاع بتسجيل 1190 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 248 ألفا و4 حالات.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بــ 4982 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ 3429 حالة ، بينما سجلت مدينة سان بطرسبورج 2597 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت المركز إلى أن 25 ألفا و582 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7 ملايين و587 ألفا و560 شخصا.سجل المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم /الاثنين/ ، 39 ألفا و400 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بارتفاع طفيف عن اليوم السابق (39 ألفا و165 إصابة)، ليبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 8 ملايين و834 ألفا و495 إصابة.

وأشار المركز - في بيان - إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، موضحا أن حالات الوفيات بسبب الفيروس واصلت الارتفاع بتسجيل 1190 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم البلاد 248 ألفا و4 حالات.

وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات بــ 4982 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ 3429 حالة ، بينما سجلت مدينة سان بطرسبورج 2597 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت المركز إلى أن 25 ألفا و582 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7 ملايين و587 ألفا و560 شخصا.