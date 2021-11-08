الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء 479 عملية جراحية في مجال طب وجراحة العيون بدمياط

طب وجراحة العيون
طب وجراحة العيون بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اتخاذ عدة إجراءات للقضاء على قوائم الانتظار في مجال طب وجراحة العيون بدمياط، حيث تم إجراء 185 عملية كبيرة ذات مهارة وعدد 294 عمليات صغرى وتم استقبال 1557 مريضًا بقسم الاستقبال والطوارئ و6824 مريضًا بالعيادات الخارجية بالمستشفى، وتم حجز 260 مريضًا بقسم الداخلي حالات عيون عن شهر أكتوبر.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بدمياط بالشكر والتقدير لكل القائمين علي هذه الملحمة الطبية والتي شارك بها الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتور أشرف العزب مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية و بمشاركة جميع الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى رمد دمياط  بقيادة الدكتور حسام الصعيدى مدير مستشفى رمد.

وأكد وكيل الوزارة أن العمل مستمر بصحة دمياط من أجل القضاء على قوائم الانتظار لأهالي دمياط وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة دمياط.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط العيون الكبيرة

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