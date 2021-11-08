الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يونيسف» تمنح أوكرانيا نحو 3 ملايين جرعة لقاح كورونا

يونيسف
يونيسف

تسلمت أوكرانيا مليونين و930 ألفا و300 جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الاثنين/ - إنه حتى الآن، تلقى 11 مليون أوكراني جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا"، مضيفا أن التطعيم في المقام الأول هو مسؤولية الجميع تجاه أنفسهم والآخرين، مؤكدا أن الدولة بذلت قصارى جهدها لضمان حصول الأوكرانيين على فرصة التطعيم وحتى اختيار اللقاحات.

ووفقًا لآخر مسح أجرته اليونيسف، أعرب 42% من الأوكرانيين غير المحصنين ضد كورونا عن استعدادهم لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

كييف لقاح كورونا أوكرانيا يونيسف

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