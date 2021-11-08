«دقلو»: ملتزمون بالتحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، المعروف باسم "حميدتي"، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح المسار.

جاء ذلك في أول تصريح له منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد من قبل القوات المسلحة، مؤكدًا أن قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار الثورة، وأضاف " نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد".

وتابع قائد قوات الدعم السريع، "نجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والعدالة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية مستقلة دون وصاية من أحد".

- نحترم حق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي

وعن حق التظاهر، فقال: نحترم حق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي بشكل كامل، ونعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون".

وكان قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، التقى في وقت سابق أمس بالخرطوم وفد الجامعة العربية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وجدد "التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب".

يذكر أنه في 25 من أكتوبر أعلن قائد الجيش السوداني حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، بعد حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، ضمت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي.

فيما أوضح "البرهان" أن رئيس الحكومة كان في ضيافته، بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به.